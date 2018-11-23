Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара. 22 ноября 2018

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара. 22 ноября 2018

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

"В настоящий момент пока идёт проверка", — сообщил утром пятницы источник РИА Новости в правоохранительных органах Краснодарского края, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости ответили, что не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела против рэпера.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола.

В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток и на трое суток – за отказ от медицинского освидетельствования. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.