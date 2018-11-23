В Югре трактор с водителем ушел под лед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Трактор вместе с водителем ушел под лед при расчистке снега на въезде в село Ямки Ханты-Мансийского автономного округа, выехав на ледовую переправу через реку, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел утром в четверг в Кондинском районе. Уточняется, что мужчина, управляя трактором "МТЗ-82 МК", производил работы по очистке снега на въезде к селу Ямки.

"В нарушение техники безопасности, при наличии ограждения и дорожного знака 3.1 "Въезд запрещен", совершил выезд на ледовую переправу через реку Конда, в результате чего транспортное средство провалилось под лед. В настоящее время проводятся поисковые работы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе окружного управления МВД пояснили РИА Новости, что мужчину пока не удалось найти. "Он вместе с трактором ушел, водолазы спускались туда. Двери в тракторе открыты, вероятно, пытался выплыть, не смог", — добавили в ведомстве.