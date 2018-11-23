Салехард остался без света из-за аварии на сетях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Город Салехард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа с населением около 50 тысяч человек, утром в пятницу остался без энергоснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Сегодня в 5.30 (3.30 мск) в связи с аварией на сетях "Тюменьэнерго" город был обесточен… В течение 20 минут котельные города были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме. В 7.41 (5.41 мск) было подано напряжение на подстанцию "Центральная". На данный момент происходит поэтапное подключение города к сетям энергоснабжения", — говорится в сообщении.

Власти Салехарда поясняют, что в причинах аварии разбирается специальная комиссия.

В пресс-службе компании "Тюменьэнерго" в свою очередь уточнили РИА Новости, что энергоснабжение в городе полностью восстановлено.