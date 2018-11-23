В Новой Москве произошел пожар в металлическом строении

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пожар на площади в 100 квадратных метров произошел в металлическом строении в поселке Мосрентген в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"Двадцать третьего ноября 2018 года в 4.16… поступило сообщение о возгорании по адресу: НАО, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, дом 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в 1-2-этажном металлическом строении на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 5.18 пожар был ликвидирован, обстановка на месте пожара спокойная.

"К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие", — добавляют в МЧС.