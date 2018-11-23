В Приморье сахалинца осудили за убийство бывшей девушки и ее друга

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Приморский краевой суд признал жителя Сахалина виновным в убийстве из ревности бывшей девушки и ее знакомого и назначил ему 21 год колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.

Преступление сахалинец совершил 30 декабря 2017 года в районе площади Ленина в городе Артем.

"Действуя на почве личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности, фигурант убил свою бывшую девушку 1990 года рождения и ее знакомого. Так, используя заранее приготовленный нож, он сначала напал на молодого человека, нанеся ему не менее четырех ударов ножом по телу, от которых наступила смерть потерпевшего. Затем догнал девушку, пытавшуюся скрыться от него, и причинил ей множественные ножевые ранения, которые стали для нее смертельными", — говорится в сообщении.

Кроме этого, фигурант угрожал убийством прохожему и насилием — участковому уполномоченному полиции, которые пытались помешать ему в момент нападения на девушку.

Суд назначил сахалинцу 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с него 3 миллионов рублей в счет возмещения морального вреда.