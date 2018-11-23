Двух китайцев осудили за попытку вывезти из Забайкалья 81 золотой слиток

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Два гражданина Китая осуждены за попытку вывезти из Забайкальского края 81 золотой слиток общим весом четыре килограмма и стоимостью более 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным суда и следствия, в мае двое граждан Китая прибыли Читу, где у своего соотечественника купили золотые слитки, которые планировали незаконно вывезти в Китай. В июне злоумышленники приехали на автомобильный таможенный пост "Забайкальск" Читинской таможни и попытались перевезти золото через границу, спрятав в багажнике. При этом водитель о золоте не знал. Однако таможенники во время осмотра нашли в машине пакет с 81 слитком.

Добавляется, что подсудимые вину не признали, пояснили, что не знали порядок приобретения, хранения и перевозки золота, а в ходе следствия переводчик неверно изложил их показания. Однако следствием и гособвинением суду были предоставлены доказательства, опровергающие версию защиты.

"Одному из подсудимых назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей, второму – в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Изъятое золото конфисковано в доход государства, уточняется на сайте.