Новосибирца привлекут к ответственности за курение в самолете

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жителя Новосибирской области привлекут к ответственности за курение в самолете, летевшем из Магадана в Хабаровск, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские получили информацию о том, что в самолете сообщением Магадан-Хабаровск находится пассажир, который курил на борту воздушного судна", — приводит слова Волк управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Она добавила, что полицейские доставили мужчину в дежурную часть, где в отношении него составлен административный протокол.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Хабаровска возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" в отношении 54-летнего жителя Новосибирской области", — сообщила Волк.