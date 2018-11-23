Адвокат заявил об алиби у двух обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат Аслям Халиков заявил РИА Новости, что двое из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, не могли совершить это преступление, поскольку находились в другом месте, защита намерена ходатайствовать об их освобождении на основе полученных доказательств.

По словам Халикова, обвиняемый Салават Галиев покинул отдел полиции в 22.00, а другой фигурант дела Эдуард Матвеев ушел вслед за ним через десять минут, в то время как потерпевшая в своих показаниях утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22.40 и 00.30.

Как заявил адвокат, защите удалось собрать доказательства того, что Галиева и Матвеева в это время не было в отделе полиции, что подтверждают показания их самих, свидетелей, а также телефонные разговоры с водителями стражей порядка и записи видеокамер.

"По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — добавил Халиков.

Отказ от допроса на полиграфе

По словам собеседника агентства, эти сведения предоставят следователям, после чего защита будет добиваться освобождения экс-полицейских из-под стражи. "Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения", — заключил адвокат.

Восьмого ноября адвокат одного из полицейских сообщила, что потерпевшая дознаватель отказалась от прохождения допроса на полиграфе.

"Ходатайство наше было заявлено о том, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и подзащитного Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа", — заявила адвокат.

Дело об изнасиловании уфимского дознавателя

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

Судмедэксперты в ходе осмотра нашли повреждения на теле девушки.

После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции.

Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании, обвинения предъявили трем бывшим высокопоставленным полицейским — Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку.

Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе. Кассацию на это решение защита решила не подавать.