Адвокат заявил об алиби у двух обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат Аслям Халиков заявил РИА Новости, что двое из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, не могли совершить это преступление, поскольку находились в другом месте, защита намерена ходатайствовать об их освобождении на основе полученных доказательств.
По словам Халикова, обвиняемый Салават Галиев покинул отдел полиции в 22.00, а другой фигурант дела Эдуард Матвеев ушел вслед за ним через десять минут, в то время как потерпевшая в своих показаниях утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22.40 и 00.30.
Как заявил адвокат, защите удалось собрать доказательства того, что Галиева и Матвеева в это время не было в отделе полиции, что подтверждают показания их самих, свидетелей, а также телефонные разговоры с водителями стражей порядка и записи видеокамер.
"По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — добавил Халиков.
Отказ от допроса на полиграфе
Восьмого ноября адвокат одного из полицейских сообщила, что потерпевшая дознаватель отказалась от прохождения допроса на полиграфе.
"Ходатайство наше было заявлено о том, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и подзащитного Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа", — заявила адвокат.
Дело об изнасиловании уфимского дознавателя
В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.
После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции.
Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании, обвинения предъявили трем бывшим высокопоставленным полицейским — Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку.
Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе. Кассацию на это решение защита решила не подавать.