Полиция отследила путь пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции Самарской области, выяснили, куда уехал режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра Олег Куртанидзе, о пропаже которого ранее сообщили его родственники. Об этом сообщает местный портал 63.ru.

Об исчезновении Куртанидзе, известного по роли в сериале "Улиц разбитых фонарей", ранее сообщило "Самарской обозрение". По данным издания, Куртанидзе исчез 15 ноября, его родственники обратились в полицию.

Как рассказал 63.ru директор Тольяттинского молодежного драмтеатра Владимир Коренной, полиция с помощью биллинга выяснила, что Куртанидзе ушел с работы, купил билет на поезд и уехал в Новосибирск.

"Мы очень надеемся, что он вернется", — добавил Коренной.

Олег Куртанидзе родился в Апатитах, в 1999 году окончил ГИТИС, работал актером в Вологодском драмтеатре и Театре Северного флота в Мурманске, был главным режиссером Северодвинского и Мичуринского драматических театров.

С Молодежным драматическим театром Тольятти Олег Куртанидзе сотрудничает с 2010 года, поставив за это время на сцене МДТ три спектакля.

В качестве актера Куртанидзе известен по ролям в сериалах "Метод", "Маросейка, 12", "Улицы разбитых фонарей", фильмах "Черный океан", "Отстрел", "Князь Юрий Долгорукий".