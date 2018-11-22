Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Защита рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) обжалует арест артиста за мелкое хулиганство на 12 суток, сообщил журналистам адвокат Алексей Аванесян.

"То решение (арест на 12 суток — ред.) однозначно будем обжаловать, это — посмотрим", — сказал он после завершения процесса по аресту рэпера на трое суток за отказ от медосвидетельствования.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток и на трое суток – за отказ от медицинского освидетельствования. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.