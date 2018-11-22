Суд в Краснодаре добавил рэперу Хаски трое суток ареста

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), арестованный в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, арестован еще на трое суток за отказ от медосвидетельствования, сообщил адвокат Алексей Аванесян.
Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за хулиганство на 12 суток, однако в совершении другого правонарушения — организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.