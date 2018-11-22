Суд в Краснодаре добавил рэперу Хаски трое суток ареста

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), арестованный в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, арестован еще на трое суток за отказ от медосвидетельствования, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

"За отказ пройти освидетельствование суд назначил Кузнецову (Хаски) трое суток ареста", — написал он в Facebook с закрытого судебного заседания.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за хулиганство на 12 суток, однако в совершении другого правонарушения — организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.