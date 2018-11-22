В Пензе экс-лидера сектантов, ждавших Апокалипсиса, оставили в психбольнице

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы продлил бывшему лидеру "бековских затворников" Петру Кузнецову срок принудительного лечения в психбольнице на шесть месяцев, сообщила в четверг областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в конце октября — начале ноября 2007 года в селе Никольское Бековского района Пензенской области 35 последователей учения Кузнецова ушли в подземелье и там закрылись. Так они хотели "пережить наступление конца света". Сам Кузнецов спускаться в подземелье не стал, а его сподвижники провели там полгода, две женщины-затворницы скончались. Добровольно покидать убежище люди начали в апреле 2008 года.

В домах Кузнецова и его родителей силовики изъяли религиозную литературу его авторства. Он называл себя "схимонах Максим" и "убогий Петр". Автора этой литературы суд признал невменяемым и освободил от уголовного преследования. Срок лечения Кузнецову неоднократно продлевался по комиссионному заключению врачей.

"Первомайский районный суд Пензы рассмотрел очередное ходатайство… о продлении в отношении лидера "бековских затворников" Петра Кузнецова принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа… Ходатайство судом удовлетворено, срок принудительных мер медицинского характера Кузнецову продлен еще на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ходатайство главврача областной психиатрической больницы имени Евграфова о продлении лечения Кузнецова в суде поддержала прокуратура.