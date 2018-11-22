СК начал проверку после гибели двоих детей при пожаре в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Следственное управлении СК России по Волгоградской области организовал проверку после гибели двоих детей при пожаре частного дома в Волгограде, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на улице Балтийская в Волгограде вечером в четверг загорелся частный дом, на месте пожарные обнаружили двух погибших детей.

"По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СК. По информации ведомства, дом, который сгорел, снимала семья из шести человек, среди которых двое детей. Пожар возник, когда взрослые ушли в магазин, а дети остались одни дома.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в частном доме, где проживала многодетная семья, в Волгограде в пожаре погибли двое двухмесячных младенцев-близнецов, а 9 ноября в городе Ленинск Волгоградской области загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.