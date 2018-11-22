В Волгограде при пожаре в частном доме погибли двое детей

ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.37 по местному времени (18.37 мск), в частном доме по улице Балтийская в Волгограде загорелись вещи в комнате.

"На месте еще работают пожарные, на месте обнаружено двое погибших детей", — сговорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Волгограде при пожаре в частном доме, где проживала многодетная семья, погибли двое двухмесячных младенцев-близнецов, а 9 ноября в городе Ленинск Волгоградской области загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.