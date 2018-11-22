ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать понтонную переправу на месте обрушившегося в среду моста через реку Савала, сообщает правительство региона.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два грузовика с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебск в тяжелом состоянии, троих положили в местную районную больницу, но затем одного из них перевели в воронежскую областную клиническую больницу №1.

По данным областного правительства, входящий в состав региональных дорог мост между районным центром Терновка и селением Братки находился в стадии планового ремонта. В результате аварии жизнеобеспечение населения осуществляется через село Новотроицкое с расстоянием объезда 15 километров и через Грибановский район (50 километров объезда).

"Губернатор Александр Гусев дал поручение в ближайшее время организовать понтонную переправу на период ремонтно-восстановительных работ на месте обрушения моста в Терновском районе. Правительство региона обратилось с соответствующей просьбой к командованию Западного военного округа. Военные подтвердили, что располагают необходимыми техническими возможностями и готовы приступить к развертыванию переправы", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, аварийно-спасательные службы пока не приступили к разбору упавших конструкций в связи с тем, что на месте происшествия работает следствие. Также место обрушения посетила специальная комиссия, которая по итогам исследования представит заключение. На основании заключения станет понятна сумма ущерба и объем средств, необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Руководство зарегистрированной в Тамбовской области компании-подрядчика, ООО "Мостострой", отказалось комментировать РИА Новости инцидент.

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