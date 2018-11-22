ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать понтонную переправу на месте обрушившегося в среду моста через реку Савала, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, входящий в состав региональных дорог мост между районным центром Терновка и селением Братки находился в стадии планового ремонта. В результате аварии жизнеобеспечение населения осуществляется через село Новотроицкое с расстоянием объезда 15 километров и через Грибановский район (50 километров объезда).
По данным облправительства, аварийно-спасательные службы пока не приступили к разбору упавших конструкций в связи с тем, что на месте происшествия работает следствие. Также место обрушения посетила специальная комиссия, которая по итогам исследования представит заключение. На основании заключения станет понятна сумма ущерба и объем средств, необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Руководство зарегистрированной в Тамбовской области компании-подрядчика, ООО "Мостострой", отказалось комментировать РИА Новости инцидент.
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