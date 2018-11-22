Против руководства "Настюши" возбудили дело о невыплате зарплат

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о невыплате зарплат на 80 миллионов рублей заведено против руководства крупной зерновой компании "Настюша", сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Сообщается, что Преображенская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства ООО Торговый Дом "Настюша". В ходе проверки установлено, что на ноябрь 2018 года сумма задолженности по зарплатам превысила 80 миллионов рублей.

"Прокурор возбудил в отношении ООО Торговый Дом "Настюша" и его руководителя дела об административном правонарушении… "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", — говорится в сообщении.

Отмечается, что директору организации внесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

"По результатам их рассмотрения… возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Торговый Дом "Настюша" по признакам состава преступления… "частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности", — добавляется в релизе.

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.

Арбитраж Москвы в феврале признал "Настюшу" банкротом. Первая процедура банкротства — наблюдение — была введена в ее отношении в августе 2017 года по требованию казахстанской кредитной организации Forte Bank.

По словам Никеева, по состоянию на февраль в реестр требований кредиторов были включены требования примерно на 36 миллиардов рублей.

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.