Против руководства "Настюши" возбудили дело о невыплате зарплат

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о невыплате зарплат на 80 миллионов рублей заведено против руководства крупной зерновой компании "Настюша", сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
"Прокурор возбудил в отношении ООО Торговый Дом "Настюша" и его руководителя дела об административном правонарушении… "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", — говорится в сообщении.
Отмечается, что директору организации внесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.
Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.
Арбитраж Москвы в феврале признал "Настюшу" банкротом. Первая процедура банкротства — наблюдение — была введена в ее отношении в августе 2017 года по требованию казахстанской кредитной организации Forte Bank.
По словам Никеева, по состоянию на февраль в реестр требований кредиторов были включены требования примерно на 36 миллиардов рублей.
Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.