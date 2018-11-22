Источник назвал возможную причину уменьшения суммы штрафа Улюкаева

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сумма штрафа, которую должен выплатить экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, могла уменьшиться за счет списания со счета начисленных процентов, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы по просьбе судебного пристава снял арест со счета Улюкаева для уплаты штрафа, однако списать их приставы смогут только после вступления в силу решения суда и завершения всех формальностей. В четверг СМИ сообщили, что сумма задолженности Улюкаева, согласно данным информационного сервиса на сайте ФССП, сократился на несколько сотен тысяч рублей.
"Вероятно, со счета были списаны свободные от ареста средства — начисленные банком проценты от вклада", — сказал собеседник агентства.
Улюкаев стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России.