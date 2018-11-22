Рэперу Хаски грозит уголовное дело

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Против задержанного в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) могут завести уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после заявления владельца автомобиля, на который забрался артист во время импровизированного концерта.

Ранее РБК со ссылкой на неназванный источник сообщил о возбуждении уголовного дела против рэпера. Адвокат артиста Алексей Аванесян в свою очередь заявил, что данных о возбуждении уголовного дела против Хаски пока нет.

"От владелицы транспортного средства, на котором находился злоумышленник в момент задержания, в полицию поступило заявление о повреждении лобового стекла и крыши иномарки. По данному факту в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления… "умышленные уничтожение или повреждение имущества", — говорится в сообщении на сайте ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании в Краснодаре рэпера Хаски и составлении в отношении него трех административных протоколов по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и об отказе от медосвидетельствования. Максимальное наказание по каждой из статей может составлять до 15 суток ареста.

Концерт Хаски должен был состояться вечером в среду в краснодарском клубе Arena Hall. Однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что владельцам заведения было внесено предостережение, которое "касается экстремизма". В ведомстве также отметили, что в полицейском главке назначено "исследование на предмет экстремизма". Как сообщили в надзорном ведомстве, клуб в результате отказался от проведения мероприятия.

Адвокат рэпера, присутствовавший при инциденте, рассказал РИА Новости, что в клубе Bounce, куда был перенесен концерт Хаски, выключили свет. Зрители, которых изначально не пустили в зал, начали приветствовать рэпера. Один из присутствующих предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину. Рэпер залез на авто, а через несколько минут его оттуда стащили. По словам адвоката, в полиции позднее сообщили, что эта машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба в полиции, как рассказал адвокат, ему ответили отказом.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия", которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

В четверг представитель волгоградского клуба, где 23 ноября должен был пройти очередной концерт рэпера, сообщил, что мероприятие отменено.