В МЧС назвали возможную причину пожара в заброшенном здании в центре Самары

САМАРА, 22 ноя — РИА Новости. Причиной пожара в здании на территории заброшенной воинской части мог стать поджог, сообщил в четверг журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.
"Причины пожара будут установлены испытательной лабораторией… Предварительно мы предполагаем, возможно, поджог, так как здание не эксплуатируется около пяти лет", — сказал Бойко.
Он также сообщил, что в настоящий момент уточняется, кому принадлежит здание, предположительно, оно находится в управлении Минобороны РФ. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, возгорание произошло в неэксплуатируемом здании, откуда более 10 лет назад съехала воинская часть.