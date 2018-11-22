В МЧС назвали возможную причину пожара в заброшенном здании в центре Самары

САМАРА, 22 ноя — РИА Новости. Причиной пожара в здании на территории заброшенной воинской части мог стать поджог, сообщил в четверг журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в Октябрьском районе Самары поступило в 14.58 (13.58 мск). На месте работает 71 спасатель и 20 единиц техники. Пожарные установили, что горит трехэтажное неэксплуатируемое здание, площадь пожара изначально составила около 500 квадратных метров, позже увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. По данным ГУМЧС, возгорание было локализовано в 16.45 (15.45 мск), погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на другие здания нет.

"Причины пожара будут установлены испытательной лабораторией… Предварительно мы предполагаем, возможно, поджог, так как здание не эксплуатируется около пяти лет", — сказал Бойко.

Он также сообщил, что в настоящий момент уточняется, кому принадлежит здание, предположительно, оно находится в управлении Минобороны РФ. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, возгорание произошло в неэксплуатируемом здании, откуда более 10 лет назад съехала воинская часть.