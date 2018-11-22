Россельхознадзор предупредил об АЧС в Заволжье и на Южном Урале в 2019 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Африканская чума свиней (АЧС) в 2019 году может появиться в российском Заволжье и на Южном Урале, следует из слов замруководителя Россельхознадзора Николая Власова.

"Всенепременнейше, будут обязательно", — сказал Власов на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности вспышек АЧС в 2019 году.

Власов добавил, что существует риск появления вспышек АЧС практически на всей европейской части РФ. "Велика вероятность проникновения в Заволжье и на Южный Урал", — добавил он.

По его словам, распространению болезни способствует отсутствие адекватных мер борьбы с АЧС. "Ни структура ветеринарной службы к этому не приспособлена, ни действующее наше законодательство", — указал замглавы ведомства.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.