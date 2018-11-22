СК завершил расследование дела об убийстве блокадницы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об убийстве жительницы блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны, старейшего работника Мариинского театра, которую задушила сотрудница социального учреждения, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Галина Гусейнова, работая в одной из благотворительных общественных организаций, оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной. Обвиняемая знала о наличии у ветерана сбережений и ценного имущества.

"Осенью 2017 года Гусейнова решила создать преступную группу для совершения в отношении потерпевшей разбойного нападения с применением насилия опасного для жизни и здоровья, вплоть до ее убийства, разработала план преступления, привлекла (Сенника) Нарояна, который приискал (Размика) Акобяна", — отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, 20 ноября 2017 года Гусейнова, проникла в квартиру блокадницы, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

"Действуя согласно отведенным им ролям в преступлении, Гусейнова и Нароян жестоко избили потерпевшую, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. Соучастники обыскали квартиру и открыто похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, затем Гусейнова и Нароян задушили потерпевшую, после чего совместно с Акобяном скрылись с места происшествия.