Суд в Петербурге арестовал соучастника поджога офиса ФАН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу второго обвиняемого в участии в поджоге офиса Федерального агентства новостей (ФАН), которого следствие считает также соучастником поджога региональной редакции НТВ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
В четверг Приморский районный суд Петербурга арестовал до 9 января обвиняемого в соучастии в поджоге редакции ФАН Вадима Лифшица. На тот же срок был арестован второй соучастник поджога Игорь Васильев.
"Следствие настаивало на заключении под стражу, так как получены сведения о причастности Васильева к иному подобному преступлению — поджогу редакции "НТВ" 10 ноября 2018 года, в связи с чем ОД УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что Васильев забрал исполнителей с места преступления, сообщил о поджоге Лифшицу, который осуществлял координацию по мобильному телефону, после чего получил вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.
Васильев вину признал, раскаялся, просил избрать домашний арест, отмечает ОПС. Лифшиц также признал вину, возражал против удовлетворения ходатайства следствия и также просил суд избрать домашний арест. В суде Лифшиц представился журналистом, сотрудником интернет-газеты "Вкризис.ру", отмечает ОПС.