Суд в Петербурге арестовал соучастника поджога офиса ФАН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу второго обвиняемого в участии в поджоге офиса Федерального агентства новостей (ФАН), которого следствие считает также соучастником поджога региональной редакции НТВ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября неизвестные разбили окно и устроили пожар на первом этаже здания в Приморском районе города. Как сообщал РИА Новости генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, злоумышленники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. Огонь удалось быстро потушить, в помещении находились три человека, никто не пострадал, сообщал Зубарев. Возбужденное региональным ГУМВД уголовное дело по статье "хулиганство" было передано в городское управление Следственного комитета.

В четверг Приморский районный суд Петербурга арестовал до 9 января обвиняемого в соучастии в поджоге редакции ФАН Вадима Лифшица. На тот же срок был арестован второй соучастник поджога Игорь Васильев.

"Следствие настаивало на заключении под стражу, так как получены сведения о причастности Васильева к иному подобному преступлению — поджогу редакции "НТВ" 10 ноября 2018 года, в связи с чем ОД УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ", — говорится в сообщении.

ОПС сообщает, что Васильев, Лифшиц и другие лица вступили в преступный сговор, распределив между собой роли в совершении преступления. По данным следствия, Васильев нашел исполнителей поджога и на своем автомобиле доставил к месту преступления, они разбили камнем окно на первом этаже редакции ФАН, вылили из бутылки бензин в помещение и подожгли его.

Следствием установлено, что Васильев забрал исполнителей с места преступления, сообщил о поджоге Лифшицу, который осуществлял координацию по мобильному телефону, после чего получил вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Васильев вину признал, раскаялся, просил избрать домашний арест, отмечает ОПС. Лифшиц также признал вину, возражал против удовлетворения ходатайства следствия и также просил суд избрать домашний арест. В суде Лифшиц представился журналистом, сотрудником интернет-газеты "Вкризис.ру", отмечает ОПС.