ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Суд в четверг удовлетворил иск 78-летней жительницы Челябинска Анны Шестаковой о взыскании с местного священника Александра Грузлева 600 тысяч рублей, которые он взял у нее в долг, но не вернул, сообщили РИА Новости в Курчатовском районном суде Челябинска.

Как сообщали в прокуратуре Ленинского района Челябинска, женщина обратилась туда с заявлением, что передала 600 тысяч рублей батюшке, но захотела их вернуть. Проверку проводила полиция, которая не стала возбуждать дело. Прокуратурой в интересах женщины составлен иск о взыскании денег и направлен в суд.

"Сегодня Курчатовским районным судом Челябинска было рассмотрено исковое заявление прокуратуры Ленинского района, поданное в интересах Анны Шестаковой. Данный иск удовлетворен в полном объеме — с ответчика Александра Грузлева взыскано 600 тысяч рублей в пользу Шестаковой", — сказала собеседница агентства. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней, уточнили в суде.

В суде женщина заявила, что дала эти деньги в долг священнику, надеясь их получить после того, как он, по его словам, продаст квартиру. Но денег он ей не отдал, пояснили в суде.