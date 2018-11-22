В Твери пожилой мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство девочки

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Ранее судимый 61-летний житель Тверской области предстанет перед судом за изнасилование и убийство 14-летней школьницы, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование", "действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней", "убийство несовершеннолетней, совершенное с особой жестокостью", "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

По данным следствия, 18 августа 2018 года 61-летний обвиняемый, освободившийся в 2016 году из мест лишения свободы и проживавший на территории Осташковского района, шел по дороге между деревнями Жар и Ляпино и увидел катающуюся на велосипеде 14-летнюю девочку. Школьница отдыхала у своих родственников на каникулах.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение деревянной постройки, в которой уже находилась несовершеннолетняя, где совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера, после чего жестоко убил потерпевшую", — говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый выбросил орудие убийства и свою одежду в разных местах у деревень Жар, Ляпино, Сорога.

Изначально на причастность к совершению преступления следствием проверялись десятки мужчин, в том числе — ранее судимые за аналогичные эпизоды. Вскоре личность подозреваемого была установлена, его задержали.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СК.