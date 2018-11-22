Пострадавшие в ДТП с автобусом под Саратовом остаются в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при столкновении автобуса и грузового поезда на переезде у границы с Казахстаном в Саратовской области, где погибли пять человек, как тяжелое, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Около 12.00 (11.00 мск) 17 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы. Санавиация эвакуировала обоих пострадавших в Саратов.

"Пострадавшие продолжают лечение в Саратове, состояние — по-прежнему тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказала собеседница агентства.