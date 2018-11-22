У адвоката нет данных о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Данных о возбуждении уголовного дела против задержанного в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) пока нет, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аванесян.

Ранее РБК со ссылкой на неназванный источник сообщил о возбуждении уголовного дела против рэпера.

"Я не могу это комментировать. Когда уголовное дело возбуждают, об этом должны сообщить ему лично либо его защитнику. Пока этого не сделано, пока мы постановление не увидим, мы не можем это комментировать", — заявил РИА Новости Аванесян.

Ранее сообщалось о задержании в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и составлении в отношении него трех административных протоколов по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и об отказе от медосвидетельствования. Максимальное наказание по каждой из статей может составлять до 15 суток ареста. Рассмотрение административных дел Хаски состоится в четверг, говорил Аванесян.

Концерт Хаски должен был состояться вечером в среду в краснодарском клубе Arena Hall. Однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что владельцам заведения было внесено предостережение, которое "касается экстремизма". Там также отметили, что в полицейском главке назначено "исследование на предмет экстремизма". Как сообщили в надзорном ведомстве, клуб в результате отказался от проведения мероприятия.

Адвокат рэпера, присутствовавший при инциденте, рассказал РИА Новости, что в клубе Bounce, куда был перенесен концерт Хаски, выключили свет. Зрители, которых изначально не пустили в зал, начали приветствовать рэпера. Один из присутствующих предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину. Рэпер залез на авто, а через несколько минут его оттуда стащили. По словам адвоката, в полиции позднее сообщили, что эта машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба в полиции, как рассказал адвокат, ему ответили отказом.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия", которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

В четверг представитель волгоградского клуба, где 23 ноября должен был пройти очередной концерт рэпера, сообщил, что мероприятие отменено.