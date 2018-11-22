Рэпера Хаски доставили в районный суд Краснодара, сообщил адвокат

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), задержанного в среду в Краснодаре, доставили в Первомайский районный суд, сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

"Хаски привезли в Первомайский районный суд", — написал Аванесян на своей странице в Facebook, добавив, что ранее в полиции ему сообщали о рассмотрении дела в других судах.

Ранее сообщалось о задержании артиста в Краснодаре и составлении в отношении него трех административных протоколов по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и об отказе от медосвидетельствования. Максимальное наказание по каждой из статей составляет до 15 суток ареста. Рассмотрение административных дел Хаски состоится в четверг, отмечал Аванесян.

Концерт Хаски должен был состояться вечером в среду в краснодарском клубе Arena Hall. Однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что владельцам заведения было внесено предостережение, которое "касается экстремизма", и мероприятие отменили. В надзорном ведомстве также отметили, что в полицейском главке назначено "исследование на предмет экстремизма".

Аванесян, присутствовавший при инциденте, рассказал РИА Новости, что в клубе Bounce, куда был перенесен концерт Хаски, выключили свет, и зрители, которых изначально не пустили в зал, начали приветствовать рэпера. Один из присутствующих предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину, после чего рэпер залез на авто, а через несколько минут его оттуда стащили, отмечал адвокат. По его словам, в полиции позднее сообщили, что эта машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба в полиции, как рассказал адвокат, ему ответили отказом.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия", которое он подписал. Отмечалось, что директор площадки попросил покинуть ее, в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей. В итоге Хаски читал тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о Родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

В четверг представитель волгоградского клуба, где 23 ноября должен был пройти очередной концерт рэпера, сообщил, что мероприятие отменено.