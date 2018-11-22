В Забайкалье пассажир поезда напал с ножом на полицейского

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении пассажира поезда в Забайкальском крае, который подозревается в посягательстве на жизнь полицейского, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в среду вечером в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов. Другой сотрудник обезоружил и задержал нападавшего. Пострадавший полицейский госпитализирован.

"В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении пассажира поезда, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что следствие направит в суд ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.