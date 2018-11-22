Экс-замгубернатора Вологодской области получил восемь лет колонии за взятку

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший замгубернатора Вологодской области приговорен к восьми годам колонии строгого режима и почти 85 миллионам рублей штрафа за взяточничество, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый за помощь в получении займов ООО "Вологодская ягода" получил взятку несколькими частями: трехкомнатную квартиру в Вологде площадью 114 квадратных метров, стоимостью почти 6,2 миллиона рублей, гаражный бокс в областном центре, стоимостью 528,7 тысячи рублей, автомобиль марки BMW X3, стоимостью не менее 504 тысяч рублей, предметы мебели, интерьера и бытовой техники на общую сумму не менее 713,7 тысячи рублей.

Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и финансирование строительства жилого дома и хозпостроек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого, на сумму не менее 8,8 миллиона рублей, а также финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на 310 тысяч рублей.

Таким образом, по подсчетам следователей, общая сумма взятки составила не менее 16,9 миллионов рублей.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 84,7 миллиона рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.