В Подмосковье застрелили предпринимателя

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Предпринимателя расстреляли в городе Видный в Подмосковье, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Согласно информации следствия, 21 ноября в правоохранительные органы Видного поступило сообщении о том, что в городскую больницу доставлен 36-летний мужчина с огнестрельным ранением. При оказании медицинской помощи он скончался.

Следователи предварительно установили, что на участке около многоэтажного дома неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину — им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в Видном.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство" и статьей УК РФ "Незаконный оборот оружия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время назначены судебно-медицинская, судебная генетическая и баллистическая экспертизы. "Принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству", — подчеркивается в сообщении.