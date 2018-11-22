Защита обжалует приговор экс-главе района Дагестана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Адвокаты обжалуют приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, осужденному за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил журналистам защитник Виноградова Мурат Мусаев.

Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил Виноградова к 15 годам колонии строгого режима.

"Естественно, мы подадим апелляционную жалобу… Будем ставить вопрос об отмене этого приговора и вынесении оправдательного", — сказал он. Адвокат заявил, что, по его мнению, даже процессуальные оппоненты понимают невиновность подсудимого. "В сравнении с такими обвинениями это мягкое наказание, если такое слово можно применить. Это значит и прокурор, и суд понимают, что это невиновный человек, иначе сидеть бы ему пожизненно", — сказал Мусаев.

По данным суда, Виноградову инкриминировались посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, финансирование терроризма, а также пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничество в покушении на убийство. Предположительно, данные преступления он совершил в период с января 2004 года по август 2010 года.

Как сообщал СК РФ, дело было возбуждено после убийства в 2010 году замначальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и покушения на замглавы администрации Кизляра. Последний дал показания против Виноградова, утверждая, что покушение произошло после его стычки с Виноградовым на митинге в Кизляре. По версии следствия, Виноградов за 100 тысяч долларов заказал его убийство, а для исполнения преступления обратился к диверсионно-террористической группе.

В начале февраля текущего года Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Виноградов заявлял, что не признает своей вины ни по одной из инкриминируемых ему статей. Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить Виноградову 13 лет колонии строгого режима.