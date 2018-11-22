DJ Smash требует с избившего его экс-депутата взыскания морального вреда

ПЕРМЬ, 22 ноя — РИА Новости. DJ Smash подал иск о взыскании компенсации морального вреда с бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, признанных виновными в его избиении, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде города Перми.
"Иск подан о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением преступления, ранее рассмотренного в суде", — рассказали агентству в судебной канцелярии.
Адвокат Александр Чепкасов, который ранее защищал Телепнева в деле об избиении DJ Smash, сообщил РИА Новости о том, что сумма морального вреда, заявленная музыкантом в иске, превышает "более 10 миллионов рублей".
По информации местного портала "Business Class", в своем иске Ширман указал, что указанные события причинили ему моральные страдания. Кроме того, он понес значительные расходы на медицинские услуги, транспортировку из аэропорта Шереметьево в клинику, а также потерял доход из-за невозможности участия в запланированных концертах.
В сентябре осужденные попытались оспорить приговор в Пермском краевом суде, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений. Спустя некоторое время после этого политический совет местного отделения партии "Единая Россия" в Свердловском районе города Перми принял решение исключить Телепнева из партии.
Спустя месяц Телепневу увеличили срок заключения в колонии-поселении на два месяца, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении 20-летнего студента в том же ночном клубе в январе. Телепнев по-прежнему остается на свободе до окончания судебных разбирательств, а Ванкевич уже начал отбывание наказания.