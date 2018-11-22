Глава Ространснадзора исключил вину "Аэрофлота" в инциденте в "Шереметьево"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин считает, что "Аэрофлот" не виноват в гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево".

Тело 25-летнего мужчины было обнаружено во вторник вечером на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево" после взлета самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", который летел рейсом Москва-Афины. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании.

"По крайней мере, если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом "Аэрофлот", — сказал Басаргин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".

Как стало известно, депортированный из Испании мужчина прибыл в "Шереметьево", после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в перонный автобус, по данным СК РФ, направился в сторону ВПП, где его сбил Boeing-737. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, как сообщили в Росавиации, инцидент также расследует комиссия ведомства.

Как рассказал руководитель "Русского национального балета" Сергей Радченко, с ним одним рейсом из Мадрида летел депортированный гражданин Армении, который напал на него. По словам Радченко, молодой человек находился в возбужденном состоянии.