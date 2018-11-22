Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Двое из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, одного из них с сильным переохлаждением перевезли в Воронеж, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения по региону.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду около 16:20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два грузовика с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебск в тяжелом состоянии, троих положили в местную районную больницу.

"После обрушения моста в Терновском районе в медучреждениях области остаются шесть пострадавших. Трое – в Борисоглебской РБ (районной больнице), один из них находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, проводится искусственная вентиляция легких, введен в состояние медикаментозного сна. Состояние двух других пациентов врачи оценивают как среднее", — говорится в сообщении представителя депздрава.

По его данным, в больнице Терновского района остаются на данный момент двое пациентов — в состоянии средней тяжести.

"Одного пациента специалисты центра медицины катастроф ночью доставили в ВОКБ №1 (воронежскую областную клиническую больницу). В настоящий момент он находится в реанимации, состояние тяжелое", — сообщил собеседник агентства.

Как пояснил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев, у пострадавшего, которого транспортировали в Воронеж, перелом голени и синдром длительного сдавления, также он долгое время находился в воде и получил переохлаждение.