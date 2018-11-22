В Краснодаре пройдут суды над рэпером Хаски

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рассмотрение административных дел задержанного полицией в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) состоится в четверг, время судебных заседаний пока неизвестно, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аванесян.

Ранее сообщалось о задержании в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и составлении в отношении него трёх административных протоколов по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти и об отказе от медосвидетельствования. Максимальное наказание по каждой из статей может составлять до 15 суток ареста.

"Сегодня, во сколько не знаем … В протоколах указано два суда в разных концах города. Допускаем, что мы до последнего времени не узнаем… Это будет мировой суд на Зиповской, 5. Либо это будет Октябрьский районный суд города Краснодара на Ставропольской, 75", — сообщил РИА Новости Аванесян.

Ранее адвокат рэпера рассказал РИА Новости о том, что от медосвидетельствования его клиент отказался осознанно, опасаясь провокаций, и готов нести за это ответственность, обвинения в иных правонарушениях он считает необоснованными. По словам Аванесяна, присутствовавшего при инциденте, в клубе Bounce, куда был перенесен концерт Хаски, выключили свет. Зрители, которых изначально не пустили в зал, начали приветствовать рэпера. Один из присутствующих предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину. Рэпер залез на авто, а через несколько минут его оттуда стащили. По словам адвоката, в полиции позднее сообщили, что эта машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба в полиции, как рассказал адвокат, ему ответили отказом.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия", которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

В четверг от представителя волгоградского клуба, где 23 ноября должен был состояться очередной концерт рэпера, стало известно об отмене мероприятия.