Суд приговорил экс-главу района Дагестана к 15 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным суда, Виноградову инкриминировались посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, финансирование терроризма, а также пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничество в покушении на убийство. Предположительно, данные преступления он совершил в период с января 2004 года по август 2010 года.
В начале февраля текущего года Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Виноградов заявлял, что не признает своей вины ни по одной из инкриминируемых ему статей. Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить Виноградову 13 лет колонии строгого режима.