Суд приговорил экс-главу района Дагестана к 15 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить виноградову 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", — сказал председательствующий по делу.

По данным суда, Виноградову инкриминировались посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, финансирование терроризма, а также пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничество в покушении на убийство. Предположительно, данные преступления он совершил в период с января 2004 года по август 2010 года.

Как сообщал СК РФ, дело было возбуждено после убийства в 2010 году замначальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и покушения на замглавы администрации Кизляра. Последний дал показания против Виноградова, утверждая, что покушение произошло после его стычки с Виноградовым на митинге в Кизляре. По версии следствия, Виноградов за 100 тысяч долларов заказал его убийство, а для исполнения преступления обратился к диверсионно-террористической группе.

В начале февраля текущего года Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Виноградов заявлял, что не признает своей вины ни по одной из инкриминируемых ему статей. Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить Виноградову 13 лет колонии строгого режима.