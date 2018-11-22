СК выясняет причины схода двух вагонов на Ленинградском вокзале в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на Ленинградском вокзале в центре Москвы, сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По информации следствия, 21 ноября около 17:00 на соединительных путях 2 и 4 парков станции "Москва-Пассажирская – Октябрьская" на стрелочном переводе произошло боковое столкновение тепловоза с пассажирскими вагонами. В результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Пресс-служба ведомства сообщает, что пострадавших нет.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сход вагона произошел на "стрелке", людей в вагоне в момент ЧП не было.

"Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на станции "Москва-Пассажирская – Октябрьская" организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.