В Приморье юношу осудили почти на десять лет за убийство возлюбленной

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Сын директора школы в Приморье осужден почти на 10 лет колонии за убийство в 2016 году своей возлюбленной – учительницы сельской школы, тело которой искали несколько месяцев.
Прокуратура сообщала, что "фигурант решил убить свою возлюбленную, которая работала учительницей в школе, после конфликта, возникшего между ними на почве финансов". Как сообщали местные СМИ, причиной убийства могли стать деньги — девушка заняла молодому человеку сумму, которую тот не хотел возвращать. Он задушил ее веревкой, нанес удары по голове и для имитации ДТП наехал автомобилем на тело убитой, после скинул труп в реку Раздольная, отмечало надзорное ведомство.
"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему жителю Октябрьского района… Суд назначил ему 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.