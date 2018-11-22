В Приморье юношу осудили почти на десять лет за убийство возлюбленной

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Сын директора школы в Приморье осужден почти на 10 лет колонии за убийство в 2016 году своей возлюбленной – учительницы сельской школы, тело которой искали несколько месяцев.

Женщина пропала 16 октября 2016 года. По данным краевого СУСК РФ, через 4 дня задержали подозреваемого в убийстве, его арестовали и предъявили обвинение. По информации ведомства, он признался в содеянном и подтвердил свои слова в ходе проверки на месте, рассказав, что задушил женщину, тело скинул в воду, а вещи сжег. Мотивом преступления молодой человек назвал личную неприязнь. По данным источника в правоохранительных органах, обвиняемый является сыном директора местной школы, где убитая работала учителем. Бывший муж пропавшей женщины сообщал, что она и обвиняемый состояли в отношениях. Тело убитой нашли весной 2017 года. В отношении юноши 1997 года рождения возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Прокуратура сообщала, что "фигурант решил убить свою возлюбленную, которая работала учительницей в школе, после конфликта, возникшего между ними на почве финансов". Как сообщали местные СМИ, причиной убийства могли стать деньги — девушка заняла молодому человеку сумму, которую тот не хотел возвращать. Он задушил ее веревкой, нанес удары по голове и для имитации ДТП наехал автомобилем на тело убитой, после скинул труп в реку Раздольная, отмечало надзорное ведомство.

"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему жителю Октябрьского района… Суд назначил ему 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.