В Екатеринбурге сбивший троих пешеходов водитель обжаловал арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на арест водителя внедорожника, который на прошлой неделе сбил трех пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба суда.

"Апелляция на арест водителя автомобиля Honda, сбившего на тротуаре улицы Фурманова троих человек, будет рассмотрена Свердловским областным судом 23 ноября в 10.00 (08:00 мск)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 ноября водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб.

По данным городского ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: у 29-летней женщины диагностирован переломом позвоночника, двухлетний ребенок находится в состоянии комы, у 36-летнего мужчины – открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.

Как сообщили в четверг РИА Новости в городском управлении здравоохранения, состояние пострадавших до сих пор оценивается как тяжелое, на пятницу у двухлетнего мальчика назначена операция.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя.