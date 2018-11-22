КЕМЕРОВО, 22 ноя — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под стражей обвиняемого в коррупции по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сына экс-главы стройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

Ранее Центральный районный суд Кемерово по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 декабря.

"Сегодня областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Комкова и оставил её без удовлетворения, решение Центрального райсуда — без изменения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сын бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой стал 15-м фигурантом уголовного дела по факту крупного пожара в "Зимней вишне", унёсшего жизни 60 человек. Его мать ранее также стала обвиняемой по этому делу.

Следствие инкриминирует Эдуарду Комкову получение взятки в особо крупном размере. По аналогичному обвинению арестован Никита Чередниченко и обвиняемый в даче взятки Вячеслав Вишневский (арестован заочно, так как в настоящее время проживает в Испании).

По данным СК, в 2013-2014 годах гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК", основной владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. В ведомстве отметили, что взятка предназначалась в том числе за незаконные действия в пользу гендиректора "ККК" при реконструкции здания, переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерской фабрики.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унёс 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 15 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до одного года, то есть до 25 марта 2019 года.