Приморец похитил у женщины коня и пытался добраться на нем до Уссурийска

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Приморец подозревается в том, что похитил у жительницы села Утесное коня буденновской породы, чтобы добраться на нем до Уссурийска, сообщает городской ОМВД России.

Полиция сообщает, что о краже заявила 38-летняя жительница села Утесное, ущерб потерпевшая оценила в 250 тысяч рублей. Установлено, что похититель увел животное из сарая на территории частного домовладения.

"Ориентировка с приметами похищенного коня была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции… Инспекторы ППС на территории Уссурийска обнаружили и задержали подозреваемого, который передвигался по улицам города верхом на похищенном коне. Задержанным оказался ранее судимый 19-летний житель села Утесное. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что похитил коня, для того чтобы добраться до города", — говорится в сообщении.

Коня вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", максимальная санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Буденновская порода — верховая порода лошадей, выведенная в конных заводах имени С.М. Будённого и имени Первой Конной Армии. Порода выводилась как верховно-упряжная для нужд армии, теперь ее используют в конном спорте.