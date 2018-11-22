Во Владивостоке выясняют причины ДТП с автобусом

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП с автобусом, который перевозил детей из Уссурийска и врезался в стену во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток, столкнулся с подпорной стеной. Двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли выйти сами, прибывшие пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых. Никто не пострадал, пассажиров доставили до места назначения.

"Полицейскими установлено: 56-летний водитель пассажирского автобуса марки Shenlong, двигаясь со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Суханова, совершил наезд на препятствие (опорную стену с правой стороны дороги)… По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент ДТП в автобусе было 28 человек, в том числе 18 детей, никто не пострадал.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального УМВД, в автобусе в Приморскую краевую филармонию для участия в творческом конкурсе ехал танцевальный коллектив из Уссурийска.