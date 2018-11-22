На Магадан и побережье области обрушился мощный снежный циклон

МАГАДАН, 22 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магадан в четверг засыпает снег, спасатели установили несколько постов на самых опасных участках, чтобы помогать застрявшим в снегу водителям, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС России Виталий Прокопьев.

В среду спасатели разослали экстренное предупреждение о приходе на территорию Колымы мощного снежного циклона. В регионе была объявлена лавинная опасность. Жителям рекомендовали пока не покидать населенные пункты.

"Главное управление приведено в режим повышенной готовности. Коммунальные службы приведены в особый режим. 35 единиц (городской дорожной) техники… сейчас работают в городе. Пост выставлен и на трассе Магадан — Балаганное — Талон (идет вдоль моря на восток). Дорога открыта только для высокопроходимого транспорта", — рассказал Прокопьев.

Прогнозируется ухудшение погодных условий в виде усиления ветра и снега различной интенсивности, пояснил он.

Власти Магадана отменили занятия в младшей школе. Родителям рекомендовали не отпускать детей на улицу без присмотра, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Ученики младших классов сегодня могут не ходить в школу. Хотя если дети все-таки придут, их встретят, с ними проведут уроки. Решение о том, вести ребенка в школу или нет, принимают родители", — рассказал собеседник.

Циклон пришел на Колыму с Охотского моря и охватил все побережье области, сообщила РИА Новости начальник регионального отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России Вера Завадько.

"Циклон, который хозяйничает сегодня у нас, образовался в Охотском море. Он углубляется. Непогода наблюдается практически на всем Охотском побережье. Ветер порывами до 25 метров в секунду, снегопады и метели. Такая погода сохранится сегодня до конца дня и ночью. Завтра тоже будет мести, но меньше", — сказала она.

Циклон уйдет в субботу, но уже движется следующий — метели вновь начнутся в воскресенье вечером, добавила Завадько.