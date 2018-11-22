В Саратове полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты в ночь на четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где без отопления в среду остались 57 многоквартирных домов, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Около 15:45 (14:45 мск) из-за порыва на теплотрассе остановилось теплоснабжение 57 домов, в которых живут более 54 тысяч человек, и девяти социальных объектов, также были понижены параметры подачи горячей воды. В "Т Плюс" заявили, что переключили ряд объектов на резервную схему. По данным Минэнерго России, аварию устранили в 23:15 (22:15 мск).

"В 6:00 (мск) теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО "Т Плюс", на время устранения аварии дома были переключены на резервную схему теплоснабжения по обратному трубопроводу, а тепловая инспекция филиала "ЭнергосбыТ Плюс" вела постоянный мониторинг температуры внутри помещений и в случае необходимости оказывала помощь сотрудникам УК, ТСЖ И ЖСК. В пресс-службе уточнили, что к утру четверга дома перевели на обычную схему теплоснабжения.

Сейчас в Саратове —5 градусов.