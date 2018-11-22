СК возбудил дело после издевательств над подростком в Барнауле

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после издевательств сверстников над подростком и бездействия администрации лицея в Барнауле, сообщается на официальном сайте регионального СУСК РФ.

Ранее у себя на странице в Facebook мать ребенка написала, что над ее сыном систематически издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления…"Халатность" по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей №101" города Барнаула", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября по ноябрь группа подростков применяла физическое и психологическое насилие над 14-летним мальчиком. Следователи установили, что травля подростков в учебном заведении происходила и в другое время в отношении иных учащихся. Об этом было известно руководству лицея, но никаких мер по урегулированию ситуации принято не было.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.