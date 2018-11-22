СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырех детей после пожара в Туле в среду, сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех детей после тушения пожара, произошедшего 21 ноября в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду города Тула, по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире в Туле по адресу Гарнизонный проезд в среду в 22.17.

Как уточнили в СУСК по Тульской области, следователи и криминалисты на месте происшествия установили, что жертвами пожара стали малолетние дети, которые находились дома вместе с женщиной, один из детей являлся приемным ребенком.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — информирует следственное управление.