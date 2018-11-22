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Происшествия

Жизнь общажная. Кто проломил голову 16-летнему студенту рязанского колледжа

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© Фото : из личного архиваАлексей занимался кудоАлексей занимался кудо
© Фото : из личного архива

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Рязани следователи распутывают историю с избиением 16-летнего студента педагогического колледжа Алексея Дудкина. Он поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой еще 23 октября, но уголовное дело по статье 111 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбудили лишь спустя месяц. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что подросток пострадал в боксерском спарринге, который молодые люди устроили прямо в комнате общежития. Родственники говорят: никакого поединка не было, Алексея жестоко избили несколько человек. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах случившегося.

Тренировка, которой не было

Инцидент произошел в здании общежития строительного колледжа Рязани, где проживали несколько учащихся педагогического техникума. В том числе 16-летний первокурсник факультета физического воспитания Алексей Дудкин, переехавший в областной центр из села Ольхи.

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© предоставлено сотрудниками "Гостевого дома"
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"Последние три года Леша занимался кудо (контактное японское единоборство. — Прим. ред.), выиграл несколько соревнований. В будущем мечтал тренировать детей, поэтому и поступил на спортфак, — рассказывает РИА Новости отец пострадавшего Олег Дудкин. — В Рязани он также записался в секцию бокса, купил перчатки, но успел сходить только на одну тренировку".

Вечером 23 октября родителям Алексея позвонили из областной детской клинической больницы и сообщили, что их сын доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. В состоянии комы. По первоначальной версии, студент получил увечье во время боксерского спарринга.

"В медицинских документах говорится, что, вернувшись в общежитие после тренировки по боксу, подросток пожаловался на головную боль. После чего ему вызвали врачей, — сообщали сначала в СУ СКР по Рязанской области. — По пути следования в автомобиле скорой помощи молодой человек впал в кому".

По словам родственников, Алексея привезли в больницу около полуночи, а на операцию отправили лишь спустя три часа. К счастью, она прошла успешно, и жизнь подростку спасли. Более двух недель он провел в состоянии искусственной медикаментозной комы и лишь на днях пришел в себя.

© Фото : предоставлено Еленой ДудкинойАлексей пришел в себя после двух недель комы
© Фото : предоставлено Еленой Дудкиной
Алексей пришел в себя после двух недель комы

"Пока он не разговаривает, медики оценивают состояние как стабильно тяжелое, — рассказывает РИА Новости мама Алексея Елена. — Какие-либо прогнозы давать не спешат. Ясно одно: реабилитация займет длительное время".

Путаница в показаниях

Врачи сразу же сообщили об инциденте в полицию. Однако там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и ограничились проверкой. Через три недели все материалы из МВД передали в Следственный комитет. В итоге несколько дней назад уголовное дело все же возбудили — по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Пока известно, что у потерпевшего в комнате общежития проходил спарринг по боксу с более опытным сверстником, — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова. — По предварительной информации, травмы были получены в процессе поединка. Оппонент пострадавшего сейчас проходит подозреваемым".

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© Фото предоставлено друзьями
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Предположительно фигурантом дела может быть один из студентов третьего курса, который уже несколько лет занимается боксом и проживает в том же общежитии. Именно с ним Алексей пошел на тренировку.
Родственники и некоторые однокурсники пострадавшего уверены, что никакого спарринга не было, а Алексея жестоко избили. "Когда вызывали скорую помощь, студенты сказали, что Леша неудачно упал в душе. Затем они заявили, что ему стало плохо после тренировки, — продолжает мама пострадавшего. — Потом вообще пошла информация, что в общежитии находилась какая-то пьяная компания, с которой у Леши произошел конфликт. Якобы он заступился за девушку и был сильно избит".

Больше всего родственников Дудкина смущает путаница в показаниях свидетелей, а также нежелание сотрудников общежития и колледжа идти с ними на контакт. "Сложно сказать, что именно там произошло, но у Леши оказалась очень сильно повреждена правая часть головного мозга, — добавляет его отец, фельдшер с 20-летним стажем. — Не знаю, можно ли получить такие травмы от удара рукой в боксерской перчатке. Думаю, вряд ли". В СК заявили, что проверят все возможные версии случившегося.

© Фото : Яндекс.КартыОбщежитие Государственного строительного колледжа в Рязани
© Фото : Яндекс.Карты
Общежитие Государственного строительного колледжа в Рязани

По словам мамы подростка, студентам Рязанского педагогического колледжа категорически запретили разглашать информацию об инциденте. При этом в самом учебном заведении от каких-либо комментариев отказались, посоветовав обратиться в общежитие, где все произошло, а также в больницу.

Беда не приходит одна

Получил Алексей травмы во время "неофициального" спарринга или был избит несколькими сверстниками, предстоит выяснить следователям. Так или иначе, виновника трагедии в любом случае ждет наказание, предусмотренное статьей 111 УК РФ — до восьми лет лишения свободы.

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Елена каждый день ездит в больницу и часами разговаривает с сыном в надежде, что тот все слышит и понимает. Всего четыре дня назад женщина похоронила гражданского супруга — из-за сильных переживаний за пасынка у того не выдержало сердце. Тем временем неравнодушные пользователи интернета организовали в соцсетях сбор средств в помощь семье Дудкиных.

Под личный контроль ситуацию взял губернатор Рязанской области Николай Любимов, пообещавший оказать пострадавшему материальную помощь на первичную послеоперационную реабилитацию и проследить за ходом расследования. 

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