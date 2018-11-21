Суд в Москве арестовал двух следователей, задержанных при получении взятки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест двух следователей СК РФ, задержанных с поличным при получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Дубинского и Андрея Тринева меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Как отметила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, борьба с коррупцией в системе правоохранительных органов занимает особое место в деятельности Следственного комитета. Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению к поправшим облик и честь офицера – основополагающая часть этой работы, отметила она.