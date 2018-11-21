Воронежский губернатор взял под личный контроль ситуацию с обрушением моста

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев взял под личный контроль ситуацию с обрушением автомобильного моста в Терновском районе, где пострадали шесть человек, сообщает в среду областное правительство.
"Глава региона Александр Гусев взял ситуацию под личный контроль. В настоящее время в районе обрушения моста работают специалисты чрезвычайных и дорожных служб. Производится оценка ситуации и причиненного ущерба. Работы на месте происшествия курирует заместитель губернатора — первый заместитель председателя облправительства Виталий Шабалатов", — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, мост между районным центром Терновка и селением Братки находился в стадии планового ремонта, движение осуществлялось по одной полосе.
В Воронежской области до этого случая крупное обрушение моста произошло в 2013 году, когда в течение недели — 13 и 19 января — рухнули пролеты ремонтируемого моста через реку Ворона по федеральной трассе А-144 Курск — Воронеж — Борисоглебск. В результате этих ЧП погибли три человека, шестеро пострадали.
Обрушения мостов в России
Произошедший в среду в Воронежской области случай обрушения моста стал девятым по счету в России с начала октября.
Часть покрытия автомобильного моста над железнодорожными путями провалилась 18 октября в Башкирии.
Из-за сильных дождей в Туапсинском районе Краснодарского края 24 октября был разрушен автомобильный мост длиной 35 метров.
Паводком в Сочи в конце октября оказался разрушен пешеходный мост через реку Макопсе, который соединял село Нижнее Макопсе с соседним населенным пунктом и обеспечивал короткий путь к железнодорожной станции.
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 5 ноября обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, с которого упали "Камаз" и кран. По информации правительства Югры, мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря. В результате ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали.
Частичное обрушение автомобильного моста через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи произошло из-за подъема уровня воды 14 ноября.
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