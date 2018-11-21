Воронежский губернатор взял под личный контроль ситуацию с обрушением моста

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев взял под личный контроль ситуацию с обрушением автомобильного моста в Терновском районе, где пострадали шесть человек, сообщает в среду областное правительство.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду, 21 ноября, около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два МАЗа с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. В настоящий момент все они госпитализированы, состояние троих медики оценивают как тяжелое.

"Глава региона Александр Гусев взял ситуацию под личный контроль. В настоящее время в районе обрушения моста работают специалисты чрезвычайных и дорожных служб. Производится оценка ситуации и причиненного ущерба. Работы на месте происшествия курирует заместитель губернатора — первый заместитель председателя облправительства Виталий Шабалатов", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, мост между районным центром Терновка и селением Братки находился в стадии планового ремонта, движение осуществлялось по одной полосе.

"В результате аварии жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются два объездных пути: через село Новотроицкое (15 км) и через Грибановский муниципальный район (50 км). Мост входит в состав региональных дорог", — сообщают областные власти.

В Воронежской области до этого случая крупное обрушение моста произошло в 2013 году, когда в течение недели — 13 и 19 января — рухнули пролеты ремонтируемого моста через реку Ворона по федеральной трассе А-144 Курск — Воронеж — Борисоглебск. В результате этих ЧП погибли три человека, шестеро пострадали.

Обрушения мостов в России

Произошедший в среду в Воронежской области случай обрушения моста стал девятым по счету в России с начала октября.

Девятого октября в третьем по численности населения городе Приамурья Свободном обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован. Также 9 октября в Дубенском районе Мордовии автомобильный железобетонный мост обрушился из-за грузового автомобиля, вес которого превышал допустимую норму. Никто не пострадал.

Часть покрытия автомобильного моста над железнодорожными путями провалилась 18 октября в Башкирии.

Из-за сильных дождей в Туапсинском районе Краснодарского края 24 октября был разрушен автомобильный мост длиной 35 метров.

У села Осиновка в Приморье автомобильный мост обрушился во время проезда по нему фуры 26 октября. Большегруз придавил легковую машину, в ней погибли девушка и ребенок.

Паводком в Сочи в конце октября оказался разрушен пешеходный мост через реку Макопсе, который соединял село Нижнее Макопсе с соседним населенным пунктом и обеспечивал короткий путь к железнодорожной станции.

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 5 ноября обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, с которого упали "Камаз" и кран. По информации правительства Югры, мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря. В результате ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали.

Частичное обрушение автомобильного моста через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи произошло из-за подъема уровня воды 14 ноября.

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