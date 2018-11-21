СК начал проверку после обрушения моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения моста в Воронежской области, в результате которого пострадали шесть человек, из них трое получили тяжелые травмы, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
"Сотрудниками СК России проведен осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская — для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная — для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются очевидцы, изымается техническая и служебная документация", — цитирует следственное управление руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК РФ Юрия Абуладзе.