СК начал проверку после обрушения моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения моста в Воронежской области, в результате которого пострадали шесть человек, из них трое получили тяжелые травмы, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду, 21 ноября, около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два МАЗа с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. В настоящий момент все они госпитализированы, состояние троих медики оценивают как тяжелое.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным СК, обрушение пролета моста произошло, когда на одной его половине проводились ремонтные работы, а на другой ехали два грузовика с зерном.

"Сотрудниками СК России проведен осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская — для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная — для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются очевидцы, изымается техническая и служебная документация", — цитирует следственное управление руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК РФ Юрия Абуладзе.